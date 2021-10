Sahel: Di Maio a “Avvenire”, stabilità regionale è prioritaria per Europa e Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul reinserimento di migranti presenti nei Paesi di transito, Di Maio ha sottolineato che "da anni" la Farnesina sostiene questi programmi "con l’obiettivo di consentire loro di fare ritorno nei Paesi d’origine in condizione di sicurezza e nel rispetto della dignità umana”. Grazie al Fondo Migrazioni della Farnesina, ha proseguito, “abbiamo contribuito alle operazioni di rimpatrio volontario assistito condotte da Oim per oltre 85000 migranti. Abbiamo inoltre attivato meccanismi di reintegrazione sociale ed economica, facilitando l’avvio di micro-attività a beneficio degli interessati e delle comunità locali in cui fanno ritorno. Complessivamente, dalla sua creazione nel 2017, il Fondo Migrazioni ha finanziato più di 90 progetti in 14 Paesi africani”. (segue) (Res)