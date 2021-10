Sahel: Di Maio a “Avvenire”, stabilità regionale è prioritaria per Europa e Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello economico, nonostante la pandemia, nel 2020 l’Ue ha rappresentato il principale partner commerciale del continente africano e ha assorbito il 28 per cento della quota di import ed export dell’Africa, ha detto ancora Di Maio. “Guardando all’interscambio tra Italia e Africa subsahariana, i dati relativi ai primi sei mesi del 2021 sono piuttosto incoraggianti con un incremento intorno al 26 per cento, grazie soprattutto al ruolo trainante delle nostre importazioni. Ricordo anche che negli ultimi anni, il nostro Paese è risultato costantemente ai primi posti per volume di investimenti diretti esteri in Africa, superando i 27 miliardi di euro nel 2020. Abbiamo una grande occasione per cogliere insieme ai partner africani le grandi potenzialità del Continente. Siamo pronti, quindi, ad ampliare gli accordi bilaterali di partenariato economico per diventare un ponte privilegiato tra Europa e Africa, per una crescita reciprocamente vantaggiosa e soprattutto inclusiva”, ha concluso. (Res)