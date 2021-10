Usa: Texas, ospedali riprendono servizi per interruzione di gravidanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi per l’interruzione di gravidanza negli ospedali del Texas sono ripresi in alcune cliniche, dopo che un giudice federale ha bloccato l'applicazione del divieto di aborto a sei settimane di gravidanza. Una struttura ospedaliera, la Whole Woman's Health, ha fatto sapere su Twitter di essere in grado di fornire servizi a persone che hanno già rispettato il periodo di attesa obbligatorio di 24 ore del Texas. “Abbiamo contattato le persone in lista d'attesa che abbiamo dovuto rifiutare a settembre. In questo clima, ogni singolo aborto che possiamo fornire è una vittoria", h affermato il personale della clinica. Un giudice federale distrettuale di Austin, nel Texas, ha emesso una ingiunzione che sospende la nuova legge sull'aborto in vigore in quello Stato, una tra le più restrittive degli Stati Uniti. L'ingiunzione, che dà seguito alla battaglia legale intentata contro il Texas dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, impedisce l'attuazione della norma che vieta l'aborto dopo il rilevamento del battito cardiaco del feto, a partire dalla sesta settimana dopo il concepimento. Il giudice, Robert Pitman, si è duramente scagliato contro la legge che ha già ottenuto un via libera procedurale dalla Corte Suprema: "Questa corte non consentirà un altro giorno a questa offensiva privazione di un diritto così importante", ha scritto Pitman nel suo pronunciamento. L'amministrazione Biden aveva chiesto un'ingiunzione di sospensione della legge texana sull'aborto il 9 settembre scorso, sostenendo che quest'ultima violi la Costituzione Usa.(Nys)