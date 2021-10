Business news: firmati contratti in Grecia per unità a ciclo combinato gas di Alessandropoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati tra la società del Gruppo Copelouzos, Damco Energy S.A. e General Electric, i contratti per la fornitura e la manutenzione a lungo termine delle principali apparecchiature per l'Unità a ciclo combinato a gas da 840 MW ad Alessandropoli in Grecia. Lo riferisce lo stesso Copelouzos Group con un comunicato. Ilektroparagogi Alexandroupolis S.A., controllata al 100 per cento dal Gruppo Copelouzos, è la Società di progetto (Spv) per la realizzazione dell'investimento, la cui costruzione inizierà entro quest'anno e dovrebbe essere completata nella primavera del 2024. Il progetto rafforzerà l'economia locale, sia durante la sua fase di costruzione che durante il suo funzionamento. Durante la costruzione saranno impiegate 600 persone, mentre si stima che verranno creati 90 posti di lavoro a tempo indeterminato durante l'intera vita del progetto. Inoltre e in concomitanza con gli altri progetti del Gruppo Copelouzos, l'unità renderà l'area di Alessandropoli un polo energetico, cosa che attirerà ulteriori investimenti e porterà alla crescita economica e alla prosperità dell'area maggiore. (Gra)