Business news: Danimarca, una condotta Nord Stream 2 soddisfa condizioni per messa in funzione

- Una condotta del Nord Stream 2 soddisfa tutte le condizioni per la messa in funzione, inclusa la certificazione, mentre alcune condizioni devono ancora essere soddisfatte per la messa in servizio dell'altra linea. Lo ha riferito l'Agenzia danese per l'energia in una nota. "Il 4 ottobre l'Agenzia danese per l'energia ha confermato che il gasdotto B (una dei tronconi del gasdotto) può essere messo in funzione, dal momento che Nord Stream 2 Ag ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie, compresi i requisiti di certificazione”, si legge nella nota. "La condotta sarà gradualmente riempita di gas per raggiungere il volume e la pressione necessari per ulteriori test tecnici", prosegue la nota. "Per la messa in servizio del gasdotto A (l'altra sezione del gasdotto), restano alcune condizioni da soddisfare", chiarisce inoltre la nota dell’agenzia danese. (Sts)