Business news: Germania, indice Ifo fiducia settore auto a settembre peggiora a quota 13,2

- L'indice della fiducia del settore automobilistico tedesco, elaborato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), è peggiorato a settembre scorso, scendendo a quota 13,2. Si tratta di un crollo di 18,8 punti su base mensile e di 39,7 rispetto a luglio scorso. Inoltre, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'indicatore ha subito un declino per il secondo mese consecutivo. Secondo l'analista dell'Ifo Oliver Falck, il risultato dimostra come il comparto dell'auto tedesco sia “il più colpito dalla carenza di beni preliminari” che si registra su scala globale. Sono poi “diminuiti gli ordini interni e la domanda”. Allo stesso tempo, migliorano le aspettative sulle esportazioni, ma la fiducia delle aziende automobilistiche tedesche viene “depressa dall'incertezza di numerosi consumatori cinesi dovuta alla crisi dello sviluppatore immobiliare Evergrande”. (Geb)