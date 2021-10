Business news: Volvo, vendite mensili a settembre in calo del 30,2 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite mensili del gruppo Volvo sono diminuite del 30,2 per cento su base annua a settembre, a causa della crisi globale legata alle forniture di componenti. Lo ha reso noto la casa automobilistica svedese, parte del gruppo cinese Geely. La società ha avvertito il mese scorso che i volumi delle vendite nella seconda metà del 2021 sarebbero potuti diminuire su base annua a causa dei tagli alla produzione dovuti alla carenza di materie prime. Le vendite globali dell'azienda, che sta valutando la quotazione alla borsa valori Nasdaq di Stoccolma quest'anno, sono scese a 47.223 auto a settembre, con le vendite in Europa in calo del 41,5 per cento e del 9 per cento negli Stati Uniti. (Sts)