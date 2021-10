Business news: spagnola Wallbox debutta nella Borsa di Wall Street in operazione da 1,3 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di caricabatterie per veicoli elettrici spagnolo, Wallbox, ha debuttato a Wall Street in un'operazione valutata circa 1,3 miliardi di euro. Si tratta delle quarta start up spagnola con una valutazione di oltre un miliardo di euro quotata negli Stati Uniti dopo l'azienda di mobilità Cabify, il portale immobiliare Idealista e la società di consegna di cibo a domicilio Glovo. L'83 per cento delle azioni rimarrà nelle mani degli attuali investitori di Wallbox, Iberdrola, Seaya Ventures, Cathay Innovation e Wind Ventures ed i fondatori, Enric Asuncion e Eduard Castaneda. Wallbox ha recentemente annunciato la costruzione di un nuovo impianto di produzione negli Stati Uniti, il quarto, situato ad Arlington (Texas), che dovrebbe essere avviato nel 2022. La società si aspetta una crescita delle vendite del 90 per cento ogni anno fino al 2027, passando dai 24 milioni di fatturato del 2020 a 2,1 miliardi di dollari (Spm)