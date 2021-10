Business news: Russia, Sace e Intesa finanzieranno il progetto Arctic Lng 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace, Intesa Sanpaolo, finanzieranno Arctic Lng 2 portando gli investimenti italiani nel progetto russo a 1,5 miliardi di euro. È quanto riferito dalla società petrolifera russa Novatek in una nota. "Oggi più di 70 aziende italiane sono attivamente coinvolte nella realizzazione del progetto Arctic Lng 2. Il valore totale degli ordini effettuati per apparecchiature e servizi è di oltre 1,5 miliardi di euro", si legge nella nota. Novatek sta inoltre negoziando con l'italiana Sace un accordo per finanziare altri progetti futuri dell'azienda russa. "Vediamo che le aziende italiane sono interessate a continuare a collaborare con noi sui prossimi progetti. Novatek sta collaborando con successo con le aziende italiane ed è pronta a considerare la possibilità di una loro partecipazione ai nostri progetti futuri. Attualmente stiamo lavorando con Sace per un accordo globale sul sostegno finanziario per questi progetti", ha aggiunto la società. "È importante che il governo italiano sostenga i suoi esportatori nell'ulteriore sviluppo della loro attività, anche attraverso la partecipazione delle istituzioni finanziarie italiane nel fornire finanziamenti a lungo termine per i progetti", ha riferito la società russa. (Rum)