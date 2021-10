Business news: Azerbaijan Airlines inizia a utilizzare spazio di volo armeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azerbaijan Airlines (Azal), la compagnia di bandiera di Baku, ha iniziato a utilizzare lo spazio aereo dell'Armenia per effettuare voli passeggeri dalla capitale del Paese al Nakhichevan, l'exclave che si trova fra Armenia, Turchia e Iran. Lo afferma una nota del vettore aereo azerbaigiano. "Questo passo dimostra la risoluta disponibilità dell'Azerbaigian a sbloccare le comunicazioni di trasporto nella regione, uno sviluppo che soddisfa gli interessi di tutti i Paesi confinanti", si legge nel comunicato. La compagnia aerea ha spiegato che grazie alla nuova rotta, il tempo di volo e il consumo di carburante durante i voli saranno ridotti. Azal ha inoltre precisato che le rotte attraverso l'Armenia e l'Iran saranno utilizzate in parallelo. "D'ora in poi, durante l'esecuzione di questo volo, Azal sarà in grado di utilizzare tutti i corridoi aerei esistenti, compresi quelli che attraversano i territori di Armenia e Iran", ha riferito la compagnia aerea. (Rum)