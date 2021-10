© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eutelsat, società francese attiva nel settore delle telecomunicazioni satellitari, ha annunciato di aver esercitato un'opzione per portare al 22,6 per cento la partecipazione nel britannico OneWeb. L'operazione sarà finalizzata entro la fine dell'anno. Eutelsat, che fino ad oggi deteneva il 17,6 per cento di OneWeb, diventerà il secondo azionista dell'azienda dopo lo Stato britannico. (Frp)