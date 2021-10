Business news: Polonia, tasso di disoccupazione a settembre scende al 5,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Polonia a settembre è sceso al 5,6 per cento dal 5,8 per cento di agosto. E’ quanto emerge dai dati preliminari del ministero della Famiglia e delle Politiche sociali. Il numero assoluto di persone senza lavoro a fine settembre è pari a 936 mila, ovvero quasi 25 mila in meno rispetto a fine agosto. “Sono le ennesime buone informazioni dal mercato del lavoro. Ricordo che da oltre un anno stiamo lottando con la pandemia di coronavirus. Gli investimenti nella preservazione dei posti di lavoro” ammonta a “oltre 200 miliardi di zloty (circa 44 milioni di euro)”, ha dichiarato la titolare del dicastero, Marlena Malag. (Vap)