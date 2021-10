Business news: Mercedes-Benz, vendite in calo del 30 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di Mercedes-Benz, parte del conglomerato automobilistico tedesco Daimler, sono crollate dal 30 per cento a 428.361 unità nel terzo trimestre del 2021. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, tale declino è dovuto in particolare alla carenza di microchip su scala globale, che ha avuto conseguenze negative per Mercedes-Benz “soprattutto a settembre” scorso. L'azienda rimane impegnata a soddisfare la domanda, ma il consiglio di amministrazione avverte che “la fornitura di semiconduttori rimarrà volatile nei prossimi trimestri”. (Geb)