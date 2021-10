Business news: Macron vuole confermare de Galhau alla guida della Banca centrale francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron vuole confermare Francois Villeroy de Galhau per un secondo mandato alla guida della Banca centrale. Lo ha reso noto l'Eliseo con una nota. De Galhau è governatore della Banca di Francia dal 2015. La proposta dovrà essere confermata dalla commissione Finanze del Senato e dall'Assemblea nazionale che possono esercitare il loro diritto di veto. Secondo il quotidiano "Les Echos", in questi ultimi tempi erano emersi altri nomi che avrebbero potuto prendere il posto dell'attuale governatore, come quelli di Laurence Boone, attuale capo economista dell'Organizzazione epr la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e Benoit Coeuré, membro del direttorio della Banca centrale europea dal 2012 al 2019. (Frp)