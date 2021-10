Americhe: Argentina accetta di ribassare al 10 per cento la tariffa esterna comune del Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha accettato una riduzione generale al 10 per cento della Tariffa esterna comune (Aec) del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), il blocco regionale composto anche da Brasile, Paraguay e Uruguay. Questo il risultato principale dell'incontro tenuto a Brasilia tra il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ed l’omologo brasiliano, Carlos Franca. E' quanto si legge nel comunicato ufficiale congiunto diffuso al termine della riunione dove si rende noto che "i ministri hanno raggiunto il consenso necessario per definire congiuntamente con gli altri partner del Mercosur l'ambito e le caratteristiche della revisione della Tariffa Esterna Comune". In questo senso, prosegue la nota, "è stata accordata la pronta approvazione di una delibera del Consiglio del Mercato Comune che consenta di ridurre del 10 per cento le aliquote della maggior parte dell'universo tariffario, salvaguardando le eccezioni già esistenti all'interno del blocco". (segue) (Brb)