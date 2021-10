© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aumento generalizzato dei salari per i lavoratori della pubblica amministrazione (oltre 700 mila) del Portogallo è escluso per il prossimo anno a causa dell'attuale scenario macroeconomico. Lo ha affermato la ministra della Modernizzazione dello Stato e della Pubblica amministrazione portoghese, Alexandra Leitao, al termine del primo incontro con i sindacati per discutere la contrattazione generale annuale. (Spm)