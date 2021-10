Business news: Germania, critiche al cloud federale per la partecipazione di Microsoft

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del governo tedesco per creare un “cloud federale”, dedicato a ministeri e altre autorità, è stato criticato perché prevede la collaborazione di Microsoft. L'iniziativa nasce, infatti, dall'esigenza di rendere l'esecutivo federale indipendente dai fornitori di cloud statunitensi, come Amazon, Google e la stessa Microsoft. L'obiettivo è garantire la “sovranità dei dati” della Germania, al fine di salvare ed elaborare in sicurezza i dati sensibili dei cittadini. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il governo tedesco ha assegnato a questa azienda la fornitura dell'infrastruttura del “cloud federale”. Il progetto è criticato da diversi attori, riuniti intorno alla Open Source Business Alliance (Osba). In particolare, i critici mettono in guardia da “una massiccia dipendenza tecnologica” del “cloud federale” da Microsoft, che dovrebbero fornire non soltanto l'infrastruttura, ma anche il software del progetto. La conseguenza sarebbero ingenti afflussi di capitali per il gruppo e i fornitori che si sviluppano esclusivamente sui suoi standard. (Geb)