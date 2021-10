Business news: Francia, nel piano di ripresa anche lo sviluppo dei reattori nucleari Nuward

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel piano di rilancio preparato dal governo francese e ribattezzato "France Relance" sono previsti dei finanziamenti per lo sviluppo di mini-reattori nucleari ribattezzati Nuward. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che il presidente Emmanuel Macron in vista delle prossime elezioni presidenziali vuole dimostrare il suo sostegno alla filiera nucleare. I Nuward utilizzano la stessa logica dei reattori europei ad acqua pressurizzata (Epr), con una potenza circa dieci volte inferiore (170 Mw). "Questo progetto già gode dei finanziamenti di 'France Relance'", fanno sapere fonti dell'Eliseo citate dal quotidiano "Le Figaro". L'emittente "BfmTv" ricorda che tra i vari usi di questo tipo di reattore c'è la produzione di idrogeno, la desalinizzazione dell'acqua di mare, ma il Nuward può anche sostituirsi alle centrali a carbone e a gas. La messa in commercio non inizierà prima del 2035 a causa del ritardo accumulato dal progetto. (Frp)