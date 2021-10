Business news: Ifo, in Germania rallenta a settembre il calo dei cassintegrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rallenta il declino dei cassintegrati in Germania, che a settembre scorso erano 610 mila dopo i 694 mila di agosto e il milione di luglio. È quanto comunicato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo), secondo cui alcuni settori hanno registrato un aumento dei lavoratori in cassa integrazione a causa dell'offerta carente di materie prime su scala globale. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i cassintegrati a settembre componevano l'1,8 per cento del totale dei dipendenti, dopo il 2,1 per cento di agosto e il 3,2 per cento di luglio. Ad aumentare il ricorso alla cassa integrazione sono stati, in particolare, il comparto automobilistico e i produttori di metalli. Il declino maggiore dei dipendenti che percepiscono tale sussidio si registra nel settore dell'ospitalità, che sta beneficiando dell'allentamento delle restrizioni per il contenimento del Covid-19. A settembre, alberghi e ristoranti avevano il 5,5 per cento della forza lavoro in cassa integrazione, ossia 58 mila unità di personale, dopo il 7,6 per cento del mese precedente. Nel commercio al dettaglio, i cassintegrati sono diminuiti dall'1 allo 0,9 per cento a 21 mila, mentre nell'ingrosso la flessione è dall'1,7 all'a1,1 per cento, ossia 15 mila lavoratori. (Geb)