Business news: Germania, nuove immatricolazioni auto elettriche al massimo storico a settembre

- Le nuove immatricolazioni di auto elettriche in Germania hanno raggiunto il massimo storico a settembre scorso, su 196.972 iscrizioni dei diversi veicoli al registro dell'Ufficio federale per il trasporto automobilistico (Kba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le vetture alimentate esclusivamente a batteria e quelle ibride plug-in sono aumentate rispettivamente al 17,1 e al 12,7 per cento del totale. Per le auto a diesel la quota è del 15,9 per cento, per quelle a benzina del 35,9 per cento. (Geb)