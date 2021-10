Business news: Germania, settore solare prevede crescita capacità 10-15 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell'energia solare in Germania prevede un'espansione della capacità installata del 10-15 per cento nel 2021. A trainare tale crescita sarà, tra l'altro, la sempre maggiore diffusione delle auto elettriche nel Paese. È quanto comunicato dall'Associazione federale delle aziende dell'energia solare (Bsw), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'organizzazione, in Germania sono attualmente in funzione circa 4,5 milioni di impianti solari per la generazione di elettricità o calore. “Ci aspettiamo che il prossimo governo federale acceleri in modo significativo l'espansione dell'energia solare”, ha affermato l'amministratore delegato del Bsw, Carsten Koernig. (Geb)