Business news: Gazprom mantiene stime su produzione gas 2021 a 510 miliardi di metri cubi

- Gazprom mantiene le previsioni per la produzione di gas per il 2021 a un importo di oltre 510 miliardi di metri cubi. Lo ha detto Vitalij Markelov, vicepresidente del consiglio di amministrazione della società russa, nel corso di un punto stampa. Allo stesso tempo, commentando le aspettative per l'indicatore nel quarto trimestre, Markelov ha affermato che "tutto dipende dalla domanda e dal clima freddo o caldo". Negli ultimi tre trimestri (gennaio-settembre), Gazprom ha aumentato la produzione di gas del 17,3 per cento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, a quota 378,1 miliardi di metri cubi. In termini assoluti la crescita è stata di 55,7 miliardi di metri cubi. Come riportato alla fine di agosto dal capo del dipartimento finanziario di Gazprom, Aleksander Ivannikov, la produzione di gas del gruppo nel 2021 aumenterà di oltre 55 miliardi di metri cubi e supererà i 510 miliardi, il livello massimo negli ultimi dieci anni. Nel 2020, Gazprom ha prodotto 453,5 miliardi di metri cubi di gas. (Rum)