Business news: comune di Barcellona investirà 12 milioni euro per 3.300 punti ricarica elettrici

- Il comune di Barcellona prevede di investire 12 milioni di euro per disporre di 3.300 punti di ricarica per veicoli elettrici entro il 2024. Per raggiungere questo obiettivo, l'amministrazione lonale spera di poter ricorrere ai fondi europei del Piano per la ripresa. In questo momento, "Endolla Barcellona" è la più grande rete pubblica comunale di punti di ricarica per veicoli elettrici (600) in tutta la città. Il vicesindaco di Barcellona, Jaume Collboni ha spiegato che l'espansione della rete pubblica di ricarica elettrica, che è già la più grande in Spagna "è un esempio dell'impegno forte del settore pubblico per anticipare la crescita della domanda di punti di ricarica in modo che possano essere messi a disposizione di tutta la cittadinanza". (Spm)