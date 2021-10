Business news: Intel abbandona l'idea di costruire nuove sedi nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statunitense Intel non pianifica più la costruzione di una fabbrica di microchip nel Regno Unito, dopo l'uscita del Paese dall'Unione europea. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Intel, Pat Gelsinger, ai microfoni dell'emittente britannica "Bbc". Intel vuole espandere la sua produzione di microchip in un periodo in cui questi scarseggiano in tutto il mondo, rallentando la produzione di automobili e altri beni. L'azienda - che è uno dei più grandi produttori di semiconduttori del mondo - dice che la crisi ha dimostrato che gli Stati Uniti e l'Europa sono troppo dipendenti dall'Asia per le loro esigenze di produzione di chip. Per questo, Intel è disposto ad investire fino a 80 miliardi di euro nella costruzione di nuovi impianti in Europa e ha dichiarato di aver considerato il Regno Unito come potenziale sede, prima che il Paese votasse per la Brexit. "Non ho idea se avremmo avuto un sito nel Regno Unito, ma ora abbiamo circa 70 proposte di siti in tutta Europa da circa 10 Paesi diversi" ha detto Gelsinger, aggiungendo di sperare di arrivare ad un accordo con qualche Paese dell'Unione Europea entro la fine di quest'anno. (Rel)