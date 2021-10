Cile: Pandora Papers, Procura apre indagine d'ufficio sul presidente Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura della Repubblica del Cile ha avviato un'inchiesta d'ufficio contro il presidente, Sebastian Pinera, dopo aver riscontrato nuovi elementi su un presunto conflitto di interessi nella vendita delle azioni della compagnia mineraria Dominga nel 2010. La decisione della giustizia segue la pubblicazione, nell'inchiesta giornalistica dei "Pandora Papers", di documenti riguardanti il possibile occultamento in un paradiso fiscale da parte della famiglia Pinera dei proventi della vendita di una società mineraria. Il procuratore della Repubblica, Jorge Abbott, aveva istruito in precedenza l'Unità anticorruzione di studiare i nuovi documenti e la decisione di aprire una nuova inchiesta si basa sul fatto che, sebbene la denuncia fosse stata già indagata, la magistratura non aveva avuto accesso al documento originale scritto in inglese e firmato nelle Isole Vergini britanniche, ma ad una copia tradotta in spagnolo del pre-accordo commerciale. "Potremmo dire che in effetti si tratta di un nuovo precedente", ha affermato in questo senso il direttore dell'Unità anticorruzione, Marta Herrera. (segue) (Abu)