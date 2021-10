Usa: Biden nomina Joseph Donnelly ambasciatore presso la Santa sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di nominare l’ex deputato e senatore Joseph Donnelly ambasciatore Usa presso la Santa sede. Lo rende noto la Casa Bianca in una nota ufficiale. Donnely, classe 1955, è stato deputato tra le fila del Partito democratico per lo stato dell’Indiana dal 2007 al 2013, nonché senatore fino al 2019. Attualmente, come altre personalità scelte da Biden per la squadra diplomatica, è attivo nel settore privato come partner dello studio Akin Gump. La nomina dovrà ora ricevere il via libera dal Congresso Usa.(Nys)