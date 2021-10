Americhe: Argentina accetta di ribassare al 10 per cento la tariffa esterna comune del Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione della Tariffa rappresentava uno dei nodi sul quale si era generata una profonda frattura all'interno del blocco, con l'Argentina che fino ad oggi si era mostrata contraria alla proposta promossa in primo luogo dal Brasile. La posizione di Buenos Aires aveva spinto il presidente Jair Bolsonaro a manifestare pubblicamente il suo disappunto nel corso del vertice Mercosur di giugno. "Non possiamo permettere che il Mercosur continui ad essere visto come un sinonimo di inefficienza e di spreco di opportunità commerciali", aveva detto il capo di Stato brasiliano. "Per superare questa immagine negativa del Mercosur il focus del Brasile sarà posto sulla modernizzazione dell'agenda economica e sull'ottenimento di risultati concreti in materia di revisione della tariffa esterna e l'adozione di flessibilità nei negoziati con paesi terzi", aveva aggiunto. (segue) (Brb)