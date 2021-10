Americhe: Argentina accetta di ribassare al 10 per cento la tariffa esterna comune del Mercosur (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione di venerdì tra Cafiero e Fanca ha sancito un inaspettato riavvicinamento tra i due paesi anche su altri fronti dell'agenda bilaterale e regionale. In particolare i due ministri hanno espresso la volontà di "continuare a lavorare al consolidamento del Mercosur come piattaforma comune per l'inserimento internazionale anche attraverso la negoziazione di accordi extraregionali, il miglioramento del contesto normativo e il miglioramento delle regole di origine". Cafiero e Franca inoltre "si sono impegnati a individuare e coordinare azioni per favorire la ripresa economica nella fase post pandemia Covid-19 in diversi ambiti, quali l'integrazione produttiva, l'economia digitale e i servizi basati sulla conoscenza, l'integrazione energetica, e la sanità". (segue) (Brb)