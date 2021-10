Bolivia: Cidh respinge richiesta su misure cautelari a favore dell'ex presidente Jeanine Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha respinto la richiesta di misure cautelari a favore dell'ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Añez, comunicando di aver archiviato il caso. "Tenendo conto le informazioni inviate alla Cidh da entrambe le parti, il fascicolo relativo alla presente richiesta di misure cautelari è stato debitamente archiviato", si legge nella decisione dell'organo dipendente dall'Organizzazione degli Stati americani (Osa) recapitata sia alla ex presidente attualmente in carcere, che al ministro della Giustizia, Ivan Lima. Pur respingendo la richiesta di scarcerazione presentata dalla stessa Anez, la Cidh ha esortato lo Stato boliviano a "garantire la salute fisica e psichica" della detenuta "in particolare mediante la prestazione di regolari visite mediche e, quando richiesto, di cure mediche adeguate e tempestive". L'ex presidente si trova agli arresti preventivi dal 15 marzo 2019 ed è già stata ricoverata in diverse occasioni anche per un presunto tentativo di suicidio. (segue) (Brb)