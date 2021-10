Business news: “Vedomosti”, Aeroflot ha perso almeno 250 milioni di dollari di royalties nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroflot, la compagnia di bandiera russa, ha perso 250 milioni di dollari di royalties nel 2020, l’anno più colpito dalla pandemia di Covid-19. Lo scrive il quotidiano russo "Vedomosti" citando come fonte un dirigente di una banca russa che conosce bene la situazione finanziaria della compagnia aerea. Una fonte del gruppo Aeroflot ha fornito alla pubblicazione cifre ancora peggiori in merito alla riduzione delle royalties che sarebbero pari a oltre il 70 per cento nel 2020, ovvero circa 350 milioni di dollari, una quota proporzionale alla diminuzione delle rotte internazionali dell'azienda. Il quotidiano russo ricorda che la più grande compagnia aerea russa ha ricevuto royalties sin dall'epoca sovietica. I pagamenti dei voli sono effettuati da compagnie aeree straniere per voli non-stop verso la Siberia dall'Europa e verso l'Asia e ritorno. Secondo “Vedomosti”, negli anni pre-pandemia, il reddito da royalties di Aeroflot era stimato intorno ai 500-800 milioni di dollari all'anno. Un portavoce di Aeroflot ha rifiutato di commentare l'importo delle royalty perse dalla compagnia lo scorso anno. (Rum)