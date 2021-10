Business news: Spagna, governo propone aumento 2 per cento per salari dipendenti pubblici nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha proposto ai sindacati un aumento salariale del 2 per cento per i dipendenti pubblici nel 2022. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il ministero delle Finanze e della Pubblica amministrazione considera questa rivalutazione in linea con l'inflazione media prevista pe per il prossimo anno. Nel 2021, il salario dei dipendenti dell'amministrazione generale dello Stato è stato aumentato dello 0,9 per cento ed i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto un aumento degli stipendi per compensare la perdita di potere d'acquisto di quest'anno, con l'inflazione che ha chiuso settembre con il +4 per cento, il livello più alto dall'inizio dell'ultima crisi finanziaria. (Spm)