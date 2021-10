Business news: Spagna, Telefonica potrebbe vendere quota filiale fibra per 15 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia spagnola Telefonica starebbe valutando la vendita di una quota della filiale che gestisce i servizi sulla fibra in Spagna o l'ingresso di nuovi soci in un'operazione valutata circa 15 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il processo è nelle sue fasi iniziali e Telefonica probabilmente aspetterà sino al 2022 per iniziare a negoziare. Telefonica ha già venduto le torri mobili di Telxius ad American Tower per 7,7 miliardi di euro, con l'obiettivo di ridurre il debito societario, e diverse partecipazioni nelle sue filiali di fibra in Germania, Brasile, Cile e Colombia a gruppi come Allianz e Kkr. Con queste operazioni il debito di Telefónica si è ridotto a 25 miliardi di euro. Virgin Media O2, di proprietà di Telefonica e Liberty Global, sta anche considerando l'ingresso di un partner di investimento per accelerare la diffusione della fibra nel Regno Unito, una strategia analoga è stata seguita anche da Orange, Kpn, Proximus, Iliad, Telia, Tele Columbus e Telecom Italia. (Spm)