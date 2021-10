Usa: Biden primo presidente a commemorare la Giornata dei popoli indigeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato il primo capo dello Stato Usa a commemorare pubblicamente la Giornata dei popoli indigeni, una festa che celebra e onora i popoli nativi americani e commemora le loro storie e culture. Secondo i media statunitensi, la mossa di Biden serve anche a spostare l'attenzione dalla festa federale che celebra invece Cristoforo Colombo. In una dichiarazione rilasciata quando non era ancora presidente, in occasione del Columbus day, Biden aveva riconosciuto "la dolorosa storia di torti e atrocità che molti esploratori europei hanno inflitto alle nazioni tribali e alle comunità indigene". L'ex presidente Trump l'anno scorso ha denunciato "gli attivisti radicali [che] hanno cercato di minare l'eredità di Cristoforo Colombo", riferendosi anche a persone come Colombo come "intrepidi eroi".(Nys)