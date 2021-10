Venezuela: governo non accetterà interferenze dalla missione dell'Unione Europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo venezuelano guidato da Nicolás Maduro ha minacciato di non accettare la delegazione dell'Unione Europea se ha intenzione di interferire nelle dinamiche interne del Paese. Attraverso un comunicato, la cancelleria del governo di Caracas ha espresso il proprio rifiuto alle dichiarazioni di Josep Borrell, Alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea, il quale ha affermato che la missione è una "maggiore garanzia" per l'opposizione. "La Repubblica Bolivariana del Venezuela ratifica che non accetterà alcuna interferenza e che una missione di osservazione elettorale con le caratteristiche descritte da Borrell non sarà accettata nel nostro paese", ha avvertito il governo di Maduro.(Vec)