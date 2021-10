Americhe: Argentina accetta di ribassare al 10 per cento la tariffa esterna comune del Mercosur (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri punti toccati sono stati quelli relativi alla "cooperazione per affrontare la crisi idrica che colpisce il bacino del fiume Paraná, e mitigare i suoi effetti sulla navigazione, l'uso dell'acqua per il consumo umano, la generazione idroelettrica e l'ambiente". Parimenti è stata espressa "soddisfazione per la collaborazione in ambito energetico, che comprende le esportazioni di energia elettrica di origine termoelettrica dall'Argentina e il conseguente risparmio di acqua nei serbatoi delle centrali idroelettriche brasiliane, a reciproco vantaggio di entrambe le popolazioni". I due governi hanno inoltre "convenuto sulla necessità di approfondire le discussioni in materia di vendita di gas da parte dell'Argentina nel mercato brasiliano. Sul fronte dell'energia è stata celebrato "l'eccellente livello di cooperazione nucleare bilaterale", in particolare "il ruolo esemplare dell'Agenzia brasiliano-argentina per la contabilità e il controllo dei materiali nucleari (Abacc), che ha compiuto 30 anni il 18 luglio 2021". (segue) (Brb)