Americhe: Argentina accetta di ribassare al 10 per cento la tariffa esterna comune del Mercosur (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato "riconosciuto" inoltre "il ruolo strategico della cooperazione in materia di difesa e della collaborazione industriale nella produzione di attrezzature per uso militare". In questo senso, i due paesi hanno deciso di continuare le trattative per consentire l'acquisizione, da parte dell'Argentina, di veicoli blindati "Guaraní", fabbricati con parti prodotte in entrambi i paesi. Presente anche un capitolo relativo alle infrastrutture, dove si è accordato "riprendere il dialogo sui nuovi ponti sul fiume Uruguay, compreso il progetto di attraversamento stradale tra Porto Xavier e San Javier". Allo stesso modo, i due paesi hanno inoltre convenuto sull'importanza di dare "un deciso impulso al completamento di un corridoio stradale bio-oceanico che collegherà gli oceani Atlantico e Pacifico, attraversando Brasile, Argentina, Paraguay e Cile". (Brb)