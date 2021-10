Usa-Messico: segretario di Stato Blinken incontra presidente Lopez Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Città del Messico il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Blinken è stato raggiunto dal segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti Alejandro Mayorkas e dal procuratore generale Merrick Garland. Al presidente López Obrador si sono uniti il ministro degli Esteri Ebrard, il segretario alla Sicurezza e la Protezione dei cittadini Rosa Icela Rodriguez, il segretario agli Interni Adán Augusto López Hernández e il segretario alla Difesa generale Luis Crescensio Sandoval. Il segretario di Stato e il presidente messicano hanno discusso dell'importanza delle relazioni bilaterali USA-Messico e dei progressi verso il progresso dei nostri comuni interessi di sicurezza attraverso il Dialogo sulla sicurezza ad alto livello. Il segretario Blinken ha ringraziato il presidente López Obrador per il coordinamento del Messico su una serie di questioni economiche e di sicurezza, nonché per i contributi messicani alla gestione coordinata della migrazione nella regione.(Nys)