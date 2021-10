© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione su Open Fiber, che prevede l’ingresso del fondo australiano Macquarie nella società con il 40 per cento al posto di Enel, è stata notificata oggi alla Commissione europea per il necessario via libera. La Commissione ha poi indicato il 10 novembre come scadenza provvisoria per avere una risposta dai servizi di Bruxelles. (Rin)