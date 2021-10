Business news: Grecia: Regling (Mes), non sorpreso se crescita arrivasse attorno al 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Grecia la stagione turistica è stata ottima, anche a livello industriale ci sono buoni numeri, quindi non sorprenderebbe se la crescita arrivasse attorno al 6 per cento. Lo ha detto il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Klaus Regling, dopo l'Eurogruppo. Sulla Grecia, "gli indicatori più recenti sono positivi, per cui non sono sorpreso che il governo abbia riveduto al rialzo le previsioni", ha detto Regling, spiegando che la stagione turistica è stata "ottima". Inoltre, ha aggiunto, "ci sono buoni numeri anche a livello industriale. Quindi non sarei sorpreso se la crescita alla fine si attestasse attorno al 6 per cento". (Beb)