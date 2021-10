Francia: ministro Economia, tassazione minima apre strada a "rivoluzione fiscale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sulla tassazione minima al 15 per cento alle multinazionali annunciato dall'Ocse "apre la strada ad una vera rivoluzione fiscale". Lo ha affermato il ministro dell'Economia della Francia, Bruno Le Maire, durante una dichiarazione alla stampa. Prima di tutto perché "c'è più giustizia in materia di fiscalità", ha detto il ministro. "I colossi del digitale pagheranno la loro giusta parte di tasse nei Paesi, tra cui la Francia, dove fanno profitto", ha aggiunto Le Maire. Si tratta "infine di una rivoluzione fiscale per il ventunesimo secolo perché ci permette di tassare delle attività immateriali" che andranno a generare il maggior profitto "nei prossimi anni", ha affermato il titolare di Bercy. (Frp)