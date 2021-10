Usa: assalto al Congresso, Biden impedisce a Trump di trattenere documenti su insurrezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha formalmente respinto un tentativo dell'ex presidente Donald Trump di trattenere alcuni documenti della Casa Bianca, per evitare che fossero consegnati alla commissione d'inchiesta del Congresso che indaga sull'attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti. Lo scrive la stampa Usa. In una lettera agli Archivi Nazionali, ottenuta dalla testata "Usa Today", il consigliere della Casa Bianca Dana Remus ha scritto che "il presidente Biden ha stabilito che qualsiasi affermazione di privilegio esecutivo non è nel migliore interesse degli Stati Uniti, e quindi non è giustificata da alcun dei documenti". "Come ha affermato il presidente Biden," spiega Remus, "l'insurrezione che ha avuto luogo il 6 gennaio, e gli eventi straordinari che la circondano, devono essere soggetti a un resoconto completo per garantire che nulla di simile accada mai più".(Nys)