Italia-Grecia: conclusa missione ambasciatrice Falcinelli a Igoumenitsa

- Si è conclusa oggi la missione dell’Ambasciatrice d’Italia in Grecia, Patrizia Falcinelli, a Igoumenitsa e a Corfù. Lo rende noto la rappresentanza diplomatica in Grecia. Con oltre 2,7 milioni di passeggeri e 3,7 milioni di tonnellate di merci in transito ogni anno, il porto di Igoumenitsa, nella regione dell’Epiro, è un crocevia delle rotte che collegano Italia e Grecia via mare e un punto nevralgico per i trasporti verso la macroregione dei Balcani e del Mar Nero. Negli incontri con le Autorità locali l’Amb. Falcinelli ha esaminato le opportunità economiche derivanti dalla presenza del porto, le prospettive della cooperazione transfrontaliera e un rafforzamento dei contatti di sicurezza e nel settore culturale. A Corfù, una delle destinazioni turistiche preferite dai turisti italiani e sede della Regione delle Isole Ionie, gli incontri con le Autorità locali sono stati dedicati al rafforzamento della cooperazione culturale ed economica. Ampio spazio è stato dedicato anche alla cooperazione con i vertici locali delle Forze dell’ordine, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del fuoco, e della Protezione Civile, con cui l’Ambasciata lavora a stretto contatto, in particolare durante i mesi estivi e le fasi più acute della pandemia, per assicurare la massima assistenza consolare ai connazionali in difficoltà. A Corfù l’Amb. Falcinelli ha anche incontrato i connazionali residenti sull’isola, a cui ha illustrato le novità introdotte per migliorare, digitalizzare e velocizzare i servizi consolari. L’Ambasciatrice ha quindi sottolineato l’importanza delle prossime elezioni Comites, auspicando una partecipazione attiva da parte della collettività italiana in Grecia.(Gra)