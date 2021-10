Pakistan-Usa: colloquio Qureshi-Sherman su relazioni bilaterali e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, ha incontrato oggi la vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman in visita a Islamabad e ha scambiato con lei opinioni sulle relazioni bilaterali, sull’Afghanistan e sulla pace e stabilità regionali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Per quanto riguarda la situazione in Afghanistan, si legge nella nota, Qureshi ha sottolineato che esiste una convergenza tra Pakistan e Stati Uniti sulla necessità di una soluzione pacifica. Il ministro ha osservato anche che è essenziale una struttura politica inclusiva e ampia che rifletta la diversità etnica della società afgana. Inoltre ha invocato un impegno positivo della comunità internazionale per la fornitura urgente di assistenza umanitaria e l’aiuto per la costruzione di un’economia sostenibile nel Paese. Riguardo alle relazioni Pakistan-Usa, Qureshi ha ribadito l’impegno per un rapporto ampio, a lungo termine e sostenibile, ancorato alla cooperazione economica, alla connettività regionale e alla pace nella regione e ha aggiunto che un dialogo regolare e strutturato è vitale. (segue) (Inn)