Messico-Usa: Lopez Obrador, mai condizioni migliori per aprire nuova fase relazioni (2)

- La riunione di Alto livello si è aperta con la presentazione "dell'Accordo Bicentenario Messico-Stati Uniti per la sicurezza, la salute pubbliche e le comunità gratuite", strumento che sostituisce il "Plan Merida". L'intesa rappresenta un cambio di passo rispetto alla vecchia iniziativa di cooperazione, ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard. "Addio Merida, benvenuto Bicentenario", ha detto il ministro sottolineando "il diverso livello qualitativo" rappresentato da un'alleanza che si sviluppa nel rispetto reciproco e della sovranità. "Dopo anni di iniziativa Merida è ora di varare un nuovo approccio integrale per la nostra cooperazione in materia di sicurezza", ha detto da parte sua il segretario di Stato Blinken. (segue) (Mec)