Messico-Usa: Lopez Obrador, mai condizioni migliori per aprire nuova fase relazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Iniziativa Merida, anche conosciuta come "Plan México" o "Plan Mérida", è un programma di cooperazione sulla sicurezza voluto dagli Stati Uniti in accordo con il Messico e i Paesi dell'America centrale. Promulgato nel giugno 2008 per combattere la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti, lo strumento nasce a seguito di accordi stretti nella città di Merida, Yucatan, tra gli ex presidente George Bush e Felipe Calderon Hinojosa. In base all'accordo, gli Usa si impegnavano a versare 1,4 miliardi di dollari per aumentare la capacità, soprattutto militare, del Messico di rispondere alla sfida criminale: modernizzazione di armi e veicoli militari, addestramento e assistenza tecnica per i corpi di sicurezza politico-militare, ma anche rafforzamento dell'infrastruttura giuridica del Paese. Una strategia in sintonia con la decisione di Calderon di schierare l'esercito con funzione di ordine pubblico interno, misura estrema di contrasto allo strapotere delle bande criminali. I numeri hanno però certificato una impennata delle morti violente - 120.935 omicidi nel sessennio di governo -, frutto non solo dell'acuirsi dello scontro interno, ma anche del coinvolgimento, spesso coatto, dei militari negli scontri tra bande. L'iniziativa è stata rinnovata anche durante i governi di Enrique Pena Nieto e Barack Obama. (Mec)