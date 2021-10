Usa: Biden, bene sostegno a tassa globale su imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto con favore l'accordo per la tassa minima globale al 15 per cento, sottolineando che creerà “condizioni di parità tra i giocatori in campo”. Secondo il capo dello Stato Usa, "stabilire per la prima volta una forte tassa minima globale livellerà finalmente il campo da gioco per i lavoratori e i contribuenti americani e il resto del mondo". L’intesa, appoggiata da 130 paesi, consentirà di fermare quella che Biden ha definito “corsa al ribasso” dell'aliquota delle imposte sulle società.(Nys)