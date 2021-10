Libia: Onu accoglie con favore firma piano d’azione su ritiro mercenari e combattenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare misto 5+5 (Jmc) libico ha concluso oggi una riunione di tre giorni al Palais des Nations a Ginevra, dove ha concordato e firmato un piano d'azione globale, che sarà la pietra angolare per il processo graduale, equilibrato e sequenziato del ritiro di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere dal territorio libico. Lo riferisce un comunicato stampa della Missione delle Nazioni Unite in Libia. “In linea con l'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020, le rispettive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 2570 e 2571 (2021) sulla Libia, e i risultati della conferenza di Berlino, il piano d'azione è uno strumento di proprietà e guida nazionale, fondamentale per sostenere i libici nel riconquistare la loro sovranità e integrità, mantenere la pace, la stabilità e la sicurezza del loro Paese”, afferma Unsmil. (segue) (Res)