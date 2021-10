Pakistan-Usa: colloquio Qureshi-Sherman su relazioni bilaterali e Afghanistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Sherman, prosegue il comunicato, ha sottolineato l’importanza delle relazioni bilaterali e convenuto di mantenere la comunicazione e il coordinamento sulla situazione in Afghanistan, sulla sicurezza e l’antiterrorismo, sul commercio e gli investimenti, sul cambiamento climatico, sulla cooperazione economica e la connettività regionale. Sherman, inoltre, ha espresso apprezzamento per il sostegno del Pakistan per l’evacuazione di cittadini statunitensi e di altre nazionalità dall’Afghanistan. Sherman è giunta ieri in Pakistan per una visita di due giorni, ultima tappa di un viaggio ufficiale (29 settembre - 8 ottobre) iniziato in Svizzera e proseguito in Uzbekistan e in India. Prima di Qureshi ha incontrato il consigliere per la Sicurezza nazionale Yusuf Moeed. Qureshi ha incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il 23 settembre a New York a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. (Inn)