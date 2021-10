© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri visita il mercato del Tufello in piazza degli Euganei (ore 10). A seguire vista al mercato di Val Melaina in via Giovanni Conti (ore 11).- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme a Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, visiteranno gli immobili sequestrati al clan Casamonica e restituiti ai cittadini.Roma, di via Roccabernarda (ore 17)- Il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma Roberto Gualtieri visiterà la Maker Faire Rome 2021.Roma, via del Commercio 9-11 (ore 18) (segue) (Rer)