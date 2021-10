Cile: Pandora Papers, governo contro decisione giustizia di aprire una nuova inchiesta su Pinera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'innocenza del presidente del Cile, Sebastian Pinera, in relazione all'accusa su un presunto conflitto di interessi nella vendita delle sue azioni della compagnia mineraria Dominga nel 2010, "è già stata sentenziata" e pertanto è "difficile comprendere" la decisione di avviare una nuova inchiesta. Lo afferma un comunicato diffuso oggi dall'ufficio della Presidenza in risposta alla decisione del tribunale di garanzia di Santiago di avviare una nuova inchiesta sulla base delle recenti rivelazioni dei "Pandora Papers". "In merito alla decisione annunciata oggi dal Pubblico ministero di avviare un'inchiesta sulla vendita di Minera Dominga, effettuata nel 2010, la Presidenza della Repubblica ribadisce che esiste una sentenza delle massime autorità del Potere Giudiziario, che costituisce cosa giudicata in relazione al fatto che i fatti indagati non costituiscono reato e all'innocenza del presidente Sebastián Piñera", si afferma nel comunicato. (segue) (Abu)